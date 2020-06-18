В ЦИК напомнили о штрафах за попытки проголосовать два раза по поправкам к конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Желающим попытаться несколько раз проголосовать по поправкам к Конституции РФ грозит административная ответственность, а спланированная акция по многократному голосованию карается уже тюремным заключением. Об этом в четверг напомнила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина на заседании рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

По ее словам, попытка проголосовать два раза - "это уже состав административного правонарушения, статья 5.22 кодекса [об административных правонарушениях], штраф 30 тыс. рублей". "Это для тех экспериментаторов, которые хотят немного поиграть с собственным голосом и проголосовать одновременно и дистанционно", - добавила Гришина, уточнив, что это также касается лиц, намеренных проголосовать на участке по месту жительства, а затем на другом, пользуясь системой "Мобильный избиратель".

"Но если это организованная акция, если речь идет о попытке проголосовать более двух раз - то это состав уголовного преступления, статья 142.2 Уголовного кодекса. От 100 тыс. до 300 тыс. рублей штраф и до трех лет лишения свободы. Наказание вполне реальное, хотелось бы предостеречь желающих поэкспериментировать", - добавила Гришина, заверив, что "с точки зрения процедур" подобные махинации можно легко выявить.

Данную тему в ходе заседания поднял член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи РФ Илья Массух. Он напомнил о фейковых вбросах, согласно которым якобы началась массовая продажа сим-карт для многократного электронного участия в голосовании по поправкам в Москве. "Система устроена таким образом, что идет не только проверка учетных записей на порталах "Госуслуги" и mos.ru, но и проверка по спискам избирателей ЦИК, паспортных данных МВД", - отметил он.