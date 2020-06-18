ЦИК планирует назначить на 13 сентября довыборы в Госдуму по четырем округам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу планирует принять постановление о назначении дополнительных выборов депутатов Госдумы, которые запланированы на 13 сентября 2020 года.

Согласно проекту повестки заседания, опубликованному на сайте ЦИК в четверг, третьим стоит вопрос "о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам". Докладчиком по данному вопросу заявлен зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопросы о количестве, сроках изготовления и доставки в избирательные комиссии бюллетеней для голосования на довыборах.

По состоянию на текущий момент, 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), в Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и в Татарстане (Нижнекамский округ номер 28).

Согласно законодательству, ЦИК России назначает дополнительные выборы не позднее чем за 85 дней до дня голосования.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.