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МИД РФ: пандемия осложняет проведение голосования по конституции за рубежом

В некоторых странах введены настолько жесткие ограничительные меры, в частности, чрезвычайное положение, что участие в голосовании для россиян, не являющихся сотрудниками посольства, представляется затруднительным, отметили в дипведомстве

МОСКВА, 18 июня./ТАСС/. Пандемия коронавируса осложняет проведение за рубежом общероссийского голосования по поправкам в конституцию, но, несмотря на это, посольства предпринимают все усилия для проведения волеизъявления. Об этом заявил в четверг директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в режиме видеоконференции.

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"Подготовка к референдуму - это сейчас приоритетная тема в МИД. Осложняется, конечно, в этом году ситуацией в разных странах, связанной с пандемией. В каждой стране своя специфика, свои нюансы в странах ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Поэтому есть общие принципы, общее законодательство РФ, которое гарантирует всем гражданам РФ возможность принять участие в этом голосовании", - сказал он.

Мальгинов добавил, что российские загранучреждения будут заинтересованы в том, чтобы как можно больше граждан смогли реализовать данное право, однако "приходится действовать и с учетом того, какие меры установлены в каждой отдельной стране".

По словам дипломата, в некоторых странах дальнего зарубежья введены настолько жесткие ограничительные меры, в частности, чрезвычайное положение, что участие в голосовании для россиян, не являющихся сотрудниками посольства, представляется крайне затруднительным. "Есть определенные ограничения, в каждой стране они свои, но послы находятся в тесном контакте с властями страны пребывания и принимают меры по обеспечению максимально возможного доступа к избирательным участкам", - подчеркнул Мальгинов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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