В Кремле заявили, что внимательно следят за всеми действиями НАТО

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за всеми действиями, которые предпринимает НАТО, в том числе и за решением не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

"Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО и, конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий Североатлантического альянса с учетом того, что тенденция приближения НАТО к нашим границам, к сожалению, продолжается", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности России было и остается главной задачей.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров обороны альянса заявил, что страны НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе в рамках пакета мер, принятых в ответ на создание новых ракет в РФ. При этом он сообщил, что страны НАТО приняли решение закупить дополнительные средства ПВО и истребители пятого поколения.