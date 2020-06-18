МИД России прокомментировал намерение ЕС продлить экономические санкции против Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия не ожидает, что санкции Евросоюза могут быть отменены в ближайшее время. Об этом заявил в четверг в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, комментируя намерение ЕС продлить на полгода экономические рестрикции в отношении РФ.

"Они продлеваются раз в полгода. Ничего нового в этом нет. Перспективы отмены санкций более чем туманны, - сказал он. - Рассчитывать, что санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится". Как отметил дипломат, пока ЕС "не дозрел" до изменения своей позиции в отношении РФ.

По его словам, Россия и Евросоюз способны взаимодействовать даже в условиях санкционного режима. "Взаимодействие поверх санкций абсолютно возможно не только в сфере безопасности, - сказал он. - Несмотря на то, что отраслевые диалоги в 2014 году Евросоюз официально заморозил, экспертная работа по интересующим стороны вопросам продолжается".

Как напомнил дипломат, Москва не обсуждает с Брюсселем вопрос санкций, так как не РФ их инициировала. "Будем жить в тех условиях, в которых мы живем. Санкции заставляют нашу страну быть и становиться все более самодостаточной. Как показала нынешняя пандемия, совсем даже неплохо быть застрахованными на все случаи жизни", - отметил Кобринец.

Глава департамента подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы ЕС был сильным, стабильным и независимым участником мировой политической жизни. "Какие бы предсказания не делались, ЕС нынешний кризис переживет. Он обладает солидным запасом и финансовой, и институциональной прочности. На выход из кризиса они планируют привлечь очень большие средства", - добавил он.