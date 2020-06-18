Лавров заявил, что искусственное форсирование косовского урегулирования контрпродуктивно

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Форсировать косовское урегулирование, подгоняя его под искусственные сроки, контрпродуктивно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Считаем, что форсировать так называемую окончательную нормализацию, подгонять ее под какие-либо искусственные сроки было бы контрпродуктивно", - сказал он по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Партнерство РФ и Сербии

Искренние и добрые отношения связывают Россию и Сербию, никто не сможет это поломать, заявил глава МИД РФ.

"Очень приятно снова быть в Белграде и ощущать чувство второго дома, - сказал Лавров на встрече в здании сербского МИД. - У нас очень тесные отношения на официальном уровне. Но самое главное, у нас самые добрые, искренние, дружеские и доверительные отношения со всеми нашими сербскими коллегами. Это чувство взаимной помощи и симпатии воспитывалось поколениями, оно направляет вектор стратегического партнерства".

"Никакими искусственными попытками этот вектор поломать не удастся. В такой плоскости проще решать любые вопросы двусторонних отношений", - добавил российский министр.