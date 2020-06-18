Лавров: заявления Киева о необязательности минских соглашений - от лукавого

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Минские соглашения должны неукоснительно выполняться, заявления украинских официальных лиц об обратном мотивированы их недобросовестными намерениями, либо незнанием ситуации. Об этом заявил журналистам в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера - это все от лукавого, либо от незнания предмета, такое тоже вполне допускаю. Там [на Украине] многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что у России есть единственная "красная линия" относительно урегулирования конфликта на востоке Украины, "она заключается в необходимости строго, полностью и в соответствующей последовательности выполнять Минские договоренности". Резолюции Совета Безопасности ООН являются обязательными к исполнению всеми государствами.

Министр добавил, что страны Запада должны приложить усилия, чтобы стимулировать украинскую сторону выполнять решения Совета Безопасности ООН. По его словам, Россия не раз отправляла соответствующие сигналы в международные структуры и столицы европейских государств "о необходимости все-таки вразумить киевских представителей, чтобы они перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от выполнения требований Совета Безопасности".

"Слышим мы и заявления, в том числе с самого высокого уровня украинского руководства, о том, что Минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции против Российской Федерации. Я думаю, что нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность Минских соглашений должно быть стыдно за таких своих подопечных", - заключил Лавров.

Выполнение решений СБ ООН

Страны Запада должны приложить усилия, чтобы стимулировать украинскую сторону выполнять решения Совета Безопасности ООН, заявил Сергей Лавров.

"Слышим мы и заявления, в том числе с самого высокого уровня украинского руководства, о том, что минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции против Российской Федерации. Я думаю, что нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность минских соглашений должно быть стыдно за таких своих подопечных", - указал глава МИД РФ.

По его словам, Россия не раз отправляла соответствующие сигналы в международные структуры и столицы европейских государств "о необходимости все-таки вразумить киевских представителей, чтобы они перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от выполнения требований Совета Безопасности".