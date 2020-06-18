ЕР поддержала кандидатуру Дрозденко на участие в выборах губернатора Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Ленинградской области большинством голосов поддержало кандидатуру действующего главы региона Александра Дрозденко для участия в выборах губернатора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе реготделения партии.

"Кандидаты [на выдвижение кандидата на пост губернатора Ленинградской области] - Дрозденко Александр и Петров Александр. В ходе тайного голосования Дрозденко набрал 82 голоса, а Петров - 3. Всего было 85 бюллетеней", - сказал представитель пресс-службы.

Депутаты заксобрания Ленинградской области 10 июня назначили дату выборов губернатора региона на 13 сентября.

Александр Дрозденко является действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года Дрозденко получил поддержку 471 тыс. 145 избирателей, что составило 82,1% принявших участие в выборах.