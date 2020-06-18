Посол в Лондоне заявил, что РФ видит сигналы от Британии о готовности улучшать отношения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия отмечает со стороны Великобритании сигналы о готовности восстанавливать отношения, в Москве к этому готовы. Об этом заявил в четверг посол РФ в Великобритании Андрей Келин в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы готовы перевернуть страницу и начать восстанавливать отношения. В Британии происходит определенная эволюция, мы ее замечаем. Есть сигналы о том, что можно было бы начать движение. Пока эти сигналы, прямо скажу, не трансформировались в какие-либо серьезные практические дела".

Как пояснил дипломат, задержку в получении конкретных результатов по улучшению отношений Москвы и Лондона можно объяснить обстановкой, связанной с пандемией, а также событиями вокруг Brexit.

"Но начинаются диалоги и контакты. Это не только телефонные разговоры между руководством. Начались разговоры на уровне руководства МИД. Например, вчера [первый замглавы МИД РФ] Владимир Геннадьевич Титов разговаривал с заместителем министра иностранных дел [Великобритании] - практически часовой разговор. У меня были также контакты. Так что мы готовим почву и ждем, когда же, наконец, закончится этот период взаимного сидения и можно будет заняться практическими делами", - добавил Келин.

Возобновление авиасообщения

Переговорный процесс о возобновлении авиасообщения между Россией и Великобританией в настоящий момент не идет, заявил Келин.

"Никакого переговорного процесса о возобновлении авиасообщения не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил дипломат, вывозными рейсами из Лондона было отправлено в Россию порядка 760 человек. "На данном этапе вопрос с отправкой наших соотечественников из Великобритании домой исчерпан. Те, кто хотел улететь, улетели. Те, кто решил провести эти тяжелые времена здесь, по всей Великобритании, а это довольно много народу, остались", - добавил Келин.

Он уточнил, что предпочли остаться в основном студенты и школьники, получающие образование в местных учебных заведениях.

Урегулирование экономических отношений

Россия и Великобритания начали работу по урегулированию экономических отношений в условиях после Brexit.

"Мы начинаем бурить на этом направлении пока с имеющимися возможностями", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что диалог России и Великобритании сейчас находится на самых начальных этапах.

"Я знаю, что определенные шаги в этом направлении делает и посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Нам надо попытаться выработать простые и понятные правила торговли, на основе которых мы могли бы взаимодействовать, в том числе и в рамках ВТО", - подчеркнул он.

Келин отметил, что в настоящее время Великобритания занята преодолением тяжелых экономических последствий, связанных с выходом страны из Евросоюза, и пытается справиться с множеством вызовов одновременно. "Конечно, я прекрасно понимаю, что сейчас диалог с Россией не на первом месте для них [британцев], но они об этом не забывают, и мы об этом не забываем", - указал дипломат. Он пояснил, что Великобритания была и остается важным экономическим партнером для РФ: товарооборот составляет приблизительно $17-19 млрд, что сопоставимо с объемами торговли между Россией и Францией.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Лондон последовательно заявлял о нежелании продлевать переходный период, хотя остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров, которые последние месяцы проходили в удаленном формате из-за пандемии коронавируса. Обе стороны обвиняют друг друга в нежелании идти на компромиссы и говорят о том, что особенного прогресса им пока добиться не удается.

Память о союзничестве с СССР

Великобритания с уважением относится к памяти о союзничестве Москвы и Лондона в годы Второй мировой войны.

"Память сильна не только о самой войне, но и о жертвах, которые были принесены британцами. Вместе с тем жива и память в отношении нашего взаимодействия в качестве союзников в те времена", - сказал Келин.

По словам дипломата, в Великобритании уважительно относятся к сохранению истории. "Я не вижу здесь признаков размывания истории, попыток ее переписать. Здесь к этому относятся очень уважительно, как и ко всем другим войнам, в которых участвовала Великобритания", - указал Келин.

Касаясь прошедших в королевстве мероприятий в честь 75-летия Победы, российский посол отметил, что все они были окрашены позитивно, и признался, что его лично поразила минута молчания, когда по всей стране люди на улицах остановились на несколько минут.

"Мы планировали много мероприятий посвященных этому, но, конечно же, они были сокращены. Мы планировали возложение венков при большом скоплении народа, нескольких тысяч человек, в присутствии принцессы Анны у монумента павшим советским войнам. В результате, договорившись с местными властями, министерством иностранных дел, мы провели в условиях вируса возложение венков вместе с нашими коллегами из стран СНГ. При этом принцесса Анна направила очень теплое письмо в наш адрес", - добавил Келин.

Медали Ушакова

Семь британских ветеранов, удостоенных российских медалей Ушакова за участие в Северных (Арктических) конвоях во время Второй мировой войны, обязательно получат свои награды, заявил Келин.

Дипломат отметил, что из-за сложностей в условиях пандемии коронавируса в авиасообщении между странами, диппредставительство еще не смогло получить дипломатическую почту. "В отношение семи награжденных медалями Ушакова недавно президентом, мы еще не получили диппочты. Диппочта сейчас не ходит, как вы понимаете, - сказал он. - У нас развернута планомерная работа на этот счет, поэтому всех героев мы обязательно найдем, и всем будут вручены их награды".

Келин также отметил, что пять лет назад, когда отмечалось 70-летие Победы, британским ветеранам были вручены порядка 3,5 тыс. медалей Ушакова.

Президент России Владимир Путин 20 мая подписал указ о награждении государственными наградами РФ, в числе награжденных - подданные Великобритании, которые удостоены медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. В соответствии с указом, медалью награждены Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол.