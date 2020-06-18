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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров заявил, что Боррель не высказывал претензий в адрес РФ и КНР по пандемии

Глава МИД заявил, что целый ряд западных представителей характеризуют помощь, которую Россия оказывает Сербии, Италии и другим странам в период пандемии коронавируса, как пропаганду

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время недавнего разговора не высказывал претензий в адрес РФ и КНР касательно пандемии коронавируса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который находится с визитом в Сербии.

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"Я позавчера проводил продолжительную видеоконференцию с Жозепом Боррелем. <...> Он никаких претензий в наш адрес, равно как и в адрес Китайской Народной Республики, в связи с тем, что происходит в плане борьбы с коронавирусом, не высказывал", - сказал он.

По словам Лаврова, целый ряд западных представителей характеризуют помощь, которую Россия оказывает Сербии, Италии и другим странам в период пандемии коронавируса, как пропаганду, потемкинские деревни. "Если некоторые западные аналитики считают, что когда кто-то кому-то в чем-то помогает, то за это надо обязательно что-то получить, это значит: такие ценности в либеральных кругах. В нашем кругу с Сербией и другими странами, которые проповедуют истинно христианские ценности, бескорыстная помощь является нормальным делом между друзьями", - отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров в статье для китайского издания Global Times заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, дело дошло до абсурдных обвинений в адрес РФ в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияБоррель, ЖозепПандемия коронавируса нового типа
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