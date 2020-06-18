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Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отметил, что ведется работа с местной полицией и спецслужбами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес. Об этом заявил в четверг посол РФ в Великобритании Андрей Келин в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Должен отметить, что мы получаем по почте, через интернет угрозы, не связанные, видимо, с этими событиями (массовыми протестами в рамках движения "Жизни темнокожих имеют значение" - прим. ТАСС), - сказал он. - Просто есть некоторые кибератаки, я бы так их назвал. За последние недели они продолжаются. С чем они связаны, мне трудно сказать. Мы ведем по ним соответствующую работу с местной полицией и спецслужбами. Не совсем спокойная обстановка, но мы свои меры принимаем".

Дипломат при этом отметил, что массовые протесты в Лондоне в последние недели на работе диппредставительства не сказались. "Посольство это не затрагивает, поскольку мы далеко от происходящих событий, все они происходят неподалеку от Биг-Бена, в самом центре. Там действительно есть противостояние полиции и толпы", - отметил он. По словам Келина, посольство предпринимает "те меры, которые необходимо предпринять, без необходимости наши сотрудники сейчас в центр не ходят".

В Лондоне в последние недели продолжаются акции протеста сторонников движения "Жизни темнокожих имеют значение", приведшие к столкновениям с полицией. В результате этих стычек были пострадавшие, в том числе, среди сотрудников правоохранительных органов.

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