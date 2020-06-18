Избирком Петербурга просит проверить жалобы на нарушения прав участников голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга попросила власти города организовать проверку сведений в публикациях СМИ и обращениях граждан, связанных с жалобами на возможные нарушения прав участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Соответствующую просьбу горизбирком направил в комитет территориального развития Петербурга, говорится в распространенном в четверг сообщении горизбиркома.

Согласно информации в СМИ и обращениях граждан, в некоторых организациях Петербурга формы информирования о возможностях голосования по месту нахождения и голосования в период до 1 июля "создают у участников голосования впечатление, что их обязывают голосовать в определенное время на определенном участке, что противоречит пункту 8 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020", отметили в комиссии. В этом пункте говорится о том, что участие граждан РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным и что никто не вправе принудить их к участию или неучастию в волеизъявлении.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией направлена просьба в комитет территориального развития Санкт-Петербурга <…> обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга для организации проверки сведений, содержащихся в публикациях СМИ и обращениях граждан, поступивших в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию", - сказано в сообщении горизбиркома.

Кроме того, горизбирком попросил проинформировать глав исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, а также подведомственных организаций о необходимости в своей разъяснительной работе с участниками голосования подчеркивать, что принимаемые меры направлены на исключение случаев массового скопления людей на участках и профилактику рисков в связи с COVID-19, а также что они никак не связаны с принуждением к голосованию.

Вместе с тем ГИК отметил, что в целом положительно оценивает работу исполнительных органов власти города и органов местного самоуправления, направленную на разграничение по времени потоков участников общероссийского голосования - например, путем приглашения граждан голосовать в определенный день (время) по территориальному признаку. Отмечается, что эти и другие меры предусмотрены в рекомендациях избирательным комиссиям по профилактике рисков распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором по согласованию с ЦИК РФ.

Жалобы на возможные нарушения

15 июня сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия РФ получила 17 обращений от граждан с жалобами на возможные нарушения прав участников общероссийского голосования, связанные с принуждением к голосованию и использованием административного ресурса, из них 8 поступили из Москвы и 9 из Петербурга. В ЦИК отметили, что из указанных обращений 13 содержат конкретные указания на работодателей, которые, по мнению заявителей, допустили нарушения: по Москве таких обращений пришло шесть, а по Санкт-Петербургу - семь. Эти обращения были направлены для рассмотрения и принятия необходимых мер реагирования главам этих субъектов, прокурорам двух городов, а также в соответствующие избиркомы. Рассмотрение этих обращений "находится на особом контроле в ЦИК России", добавили в комиссии.

11 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила журналистам, что сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в общероссийском голосовании по поправкам к конституции в электронной форме будут проверены на всех уровнях.