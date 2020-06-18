Посольство РФ направило Британии ноту о "переезде" Скрипалей в Новую Зеландию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном переезде российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию. Об этом заявил в четверг посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы действительно направили ноту в британский МИД, запросили его, что же все-таки происходит", - сказал он.

Келин отметил, что ранее посольство направило уже десятки нот британскому МИД, чтобы прояснить ситуацию по Скрипалям. "Ответов мы не получаем", - констатировал дипломат.

Посол также напомнил, что руководство Новой Зеландии уже опровергло сообщения о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в их страну.

Отдельно остановившись на недавно вышедшем на британском телевидении мини-сериале Би-би-си об инциденте в Солсбери, Келин отметил, что ничего нового "мы не увидели и не узнали". "Это перепевы тех же старых эпизодов, но под несколько новым углом - под углом работы местного МЧС, местной санитарной службы. Я здесь уже полгода [в качестве посла в Великобритании] и ни грамма новой информации в отношении Скрипалей, либо по самому делу мы не получили", - резюмировал дипломат.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

7 июня британская газета The Sunday Times сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами с новыми документами.