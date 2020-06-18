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Голосование по поправкам в конституцию

Володин заявил, что поправки к Конституции РФ вносились не под конкретного человека

По словам спикера Госдумы, поправка о президентских сроках не являлась инициативой только депутата Валентины Терешковой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Изменения в основной закон РФ вносились "не конкретно под человека", о них говорили многие эксперты и политики на протяжении длительного времени. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью, опубликованном на сайте "Газеты.ру" в четверг.

"Давайте исходить из того, что изменения в конституцию вносились не конкретно под человека. О них говорили на протяжении долгого времени многие мои коллеги и эксперты, и ученые в сфере конституционного права. Насколько знаю, передо мной выступал со статьей председатель Конституционного суда", - сказал Володин.

Председатель нижней палаты добавил, что поправка о президентских сроках не являлась инициативой только депутата Валентины Терешковой. "Это все жило в умах, и это была тема, которая для всех была крайне важна. Она, кстати, крайне важна и для оппозиционных фракций. Оппозиционные фракции прекрасно понимают, что нет более сильной кандидатуры", - заключил политик.

10 марта, при рассмотрении законопроекта об изменениях конституции во втором чтении, Госдума приняла поправку депутата Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства Владимир Путин в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом (КС) РФ. 16 марта КС пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаГолосование по поправкам в конституцию
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