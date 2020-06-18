{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин заявил, что многие депутаты летают по работе самолетами "Победы" в эконом-классе

Отвечая на вопрос об экономии средств, спикер Думы заметил, что "есть лимит на командировки"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Многие депутаты Госдумы в период региональных недель летают в свои субъекты самолетами авиакомпании "Победа", причем в эконом-классе. Об этом в интервью "Газете.ру" в четверг сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Отвечая на вопрос об экономии средств, он заметил, что "есть лимит на командировки". "И если мы видим, что депутат расходует большое количество средств, мы обязательно этот вопрос выносим на обсуждение Совета Думы", - сообщил спикер.

"Так как у нас в графике работы понятно, когда будет региональная неделя, можно покупать билеты заранее. Они будут стоить намного дешевле. Когда начинаем обсуждать эти вопросы, то мы видим, что очень много депутатов скромно летают в эконом-классе и, как правило, "Победой" пользуются", - сказал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Голосование по поправкам в конституцию
Член СПЧ считает, что нужно усилить просветительскую работу по поправкам к конституции
По словам Александра Брода, в настоящее время "идет беспрецедентная информационная атака, которая дискредитирует форму и содержание конституционной реформы"
Читать полностью