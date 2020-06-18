Володин заявил, что многие депутаты летают по работе самолетами "Победы" в эконом-классе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Многие депутаты Госдумы в период региональных недель летают в свои субъекты самолетами авиакомпании "Победа", причем в эконом-классе. Об этом в интервью "Газете.ру" в четверг сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Отвечая на вопрос об экономии средств, он заметил, что "есть лимит на командировки". "И если мы видим, что депутат расходует большое количество средств, мы обязательно этот вопрос выносим на обсуждение Совета Думы", - сообщил спикер.

"Так как у нас в графике работы понятно, когда будет региональная неделя, можно покупать билеты заранее. Они будут стоить намного дешевле. Когда начинаем обсуждать эти вопросы, то мы видим, что очень много депутатов скромно летают в эконом-классе и, как правило, "Победой" пользуются", - сказал Володин.