Володин заявил, что в России нет "диктата одной партии"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская политическая система основана на конкуренции и демократических принципах, в ней нет "диктата одной партии". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью, опубликованном на сайте "Газеты.ру" в четверг, комментируя решение КПРФ голосовать против поправок к конституции РФ.

"Было время, когда они [коммунисты] были в большинстве [в Госдуме второго созыва], это раз. Во-вторых, при нынешней системе, которая основана на конкуренции и демократических принципах, посмотрите, в одном регионе губернатор - коммунист, в другом регионе губернатор - коммунист, депутаты - коммунисты", - сказал Володин.

Председатель нижней палаты также обратил внимание на наличие глав регионов, представляющих другие оппозиционные партии - ЛДПР и "Справедливую Россию".

"У нас нет диктата одной партии. И сегодня, когда руководители этих партий или депутаты высказывают свою точку зрения, даже за процент того, что они говорят, в советское время, понятно, чем бы все для них закончилось", - заключил политик.