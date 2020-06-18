Никитин: тест системы онлайн-голосования в Нижегородской области не выявил серьезных сбоев

ТАСС, 18 июня. Тестирование системы онлайн-голосования, которое началось в четверг в Нижегородской области, не выявило серьезных сбоев. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Тестирование системы онлайн-голосования в Нижегородской области проходит 18-19 июня. Участникам голосования необходимо ответить на вопрос, на что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" - на благоустройство дворов или общественных пространств.

"На этапе участия в голосовании зарегистрированного в системе гражданина серьезных сбоев не выявлено. Мы с коллегами <...>, которые в том числе обеспечивают функционирование этой системы, тестируем режим повышенной нагрузки, чтобы выяснить, как система ее выдерживает. Если какие-то проблемы будут возникать в ближайшие два дня, то это лучше, чем если бы они появились в момент непосредственного голосования", - отметил Никитин.

По его словам, незначительные сбои отмечались на этапе регистрации для участия в голосовании. "Была проблема с сопоставлением базы избирательной комиссии и портала госуслуг. На старте [регистрации] было до 5% таких несопоставлений, которые приводили к тому, что человек не мог зарегистрироваться, система не распознавала его как жителя Нижегородской области. Сейчас сбоев нет, их практически устранили, благодаря работе с базами данных", - отметил Никитин.