Лавров: Россия и Сербия солидарны в сохранении памяти о Второй мировой войне

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Сербия вместе хранят историческую память о Второй мировой войне и антифашистские традиции. Об этом написал глава МИД РФ Сергей Лавров в книге почетных гостей мемориального комплекса "Освободителям Белграда".

"Вечная память советским и югославским воинам, павшим в борьбе с нацизмом. Россия и Сербия солидарны в сохранении исторической памяти о Второй мировой войне и антифашистских традиций", - подчеркнул он.

Сергей Лавров на встрече с вице-премьером, главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем также заявил, что Россия и Сербия не дадут набрать силу шовинизму и человеконенавистническим идеологиям в мире.

Он указал, что его визит в Сербию проходит в период празднования 75-летия Победы.

"Мы и наши сербские друзья свято храним память и не допустим ситуации, когда вновь человеконенавистническая идеология стала бы захватывать территорию. Мы выступаем на международной арене категорически против возрождения любой идеологии расового превосходства, шовинизма и нетерпимости", - отметил министр.

Лавров 18 июня находится с визитом в Сербии. Ранее он встретился с руководством страны и возложил цветы к мемориальному комплексу "Освободителям Белграда".

Белград был освобожден от фашистов в октябре 1944 года в результате совместных действий советских войск и Народно-освободительной армии Югославии.