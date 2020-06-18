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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления

Первый президент Казахстана заразился коронавирусом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент. Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы", - говорится, в частности, в тексте телеграммы.

В четверг на сайте первого президента Казахстана было размещено сообщение о том, что он заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. При этом в сообщении уточнялось, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПандемия коронавируса нового типа
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