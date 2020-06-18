Посольство РФ призвало власти Литвы прекратить агрессивную риторику в адрес Москвы

ВИЛЬНЮС, 18 июня. /ТАСС/. Советник-посланник посольства РФ в Литве был вызван в МИД республики, где подчеркнул необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России. Об этом говорится в комментарии дипредставительства, распространенном в четверг.

"18 июня советник-посланник посольства был вызван в МИД Литвы, где заместитель министра Далюс Чекуолис, видимо, претендуя на новое прочтение хорошо известных исторических событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о пакте Молотова - Риббентропа, а также о ситуации, связанной с оценкой Вильнюсом обсуждения в Государственной Думе законопроекта о признании не действующим на территории России постановления Съезда народных депутатов СССР от 1989 года "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 1939 года", - говорится в сообщении посольства.

"Многочисленные заходы литовской стороны с обвинениями России в "историческом ревизионизме", в "оккупации" Советским Союзом Литвы и так далее были отведены российским дипломатом, - отметило диппредставительство. - Им выражено недоумение в гипертрофированной избирательности литовских подходов к оценкам исторических событий той поры, подтолкнувшим Советский Союз к заключению советско-германского договора о ненападении. Подчеркнута необходимость прекращения литовской стороной агрессивной риторики в отношении России, более взвешенного и беспристрастного отношения со стороны Вильнюса к совместному прошлому и настоящему".

Ранее в четверг МИД Литвы сообщил, что выразил протест представителю посольства РФ в связи с рассматриваемым Госдумой законопроектом об отмене документа, осудившего пакт Молотова - Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году. Как указано в сообщении, которое приводит агентство BNS, представителю российского посольства была выражена глубокая обеспокоенность в связи с рассматривающимся в Госдуме законопроектом. Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис выразил надежду на то, что документ в конечном счете будет отклонен парламентом.

В конце мая депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект "О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". Документ размещен в парламентской базе проектов законов, он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Как отметил автор проекта в пояснительной записке, постановление об осуждении пакта "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".