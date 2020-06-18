Толстой прокомментировал оценку Венецианской комиссии поправок к Конституции РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия не отказывается от выполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), но только тех, которые не нарушают права и свободы российских граждан. Об этом в четверг заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя оценку Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ.

"Напомню, Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ. Однако мы будем исполнять только те из них, которые не нарушат прав и свобод наших граждан и будут соответствовать нашей конституции", - сказал Толстой.

"Россия - самая большая суверенная страна Европы, и ни одно решение, принятое некой международной организацией, не может быть для нас обязательным к исполнению, особенно, если оно идет вразрез с нашим национальным законодательством и тем более конституцией", - сказал зампред Госдумы. Он поблагодарил членов Венецианской комиссии "за огромную проделанную работу", заметив, что "их заключение носит лишь рекомендательный характер".

Согласно распространенным выводам, касающимся предлагаемых поправок к Конституции РФ, Венецианская комиссия считает решения ЕСПЧ обязательными для выполнения государствами СЕ. В тексте отмечается, что комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять неподлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека. Теперь же, считают в комиссии, эти полномочия будут усилены предлагаемой поправкой к статье 79 Конституции РФ, которая предусматривает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Комиссия обеспокоена тем, что, согласно поправкам, решения межгосударственных органов могут не исполняться, если они противоречат положению российской конституции.