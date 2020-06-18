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Путин: саммит пятерки ООН призван продемонстрировать приверженность союзничеству

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Саммит стран пятерки ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании поможет поиску ответов на современные вызовы и подтвердит дух союзничества. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке, в пятницу на сайте Кремля будет опубликована версия на русском языке.

"Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу" - написал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияКитайФранция
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