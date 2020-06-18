В Совфеде рассчитывают, что новый КоАП и процессуальный КоАП будут приняты до конца года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова надеется, что новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях (ПКоАП), вынесенные Минюстом на общественное обсуждение, будут внесены в Думу до сентября и приняты до конца 2020 года.

"Мы надеемся, что проекты кодексов об административных правонарушениях будут внесены в Государственную думу до начала осенней сессии [до сентября] и приняты до конца года", - сказала Рукавишникова ТАСС, комментируя опубликованный во вторник Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов для повторного публичного обсуждения ПКоАП РФ.

Она отметила, что после принятия проекта нового процессуального кодекса об административных правонарушениях, защита прав россиян существенно повысится. Сенатор подчеркнула, что долгое время вопросы материальной и процессуальной частей КоАП были соединены в одном тексте, отчего он был очень объемным и имел много пробелов по содержанию - упускал большое количество процессуальных аспектов. "Ученые много лет доказывали необходимость выделения процессуальных норм в отдельный документ. Все остальные отрасли российского права имеют четко разделенные кодифицированные нормативные акты. В проекте нового кодекса это неудобство устранено", - сказала Рукавишникова.

Она считает важным, что проект процессуального КоАП написан с точки зрения защиты прав человека. "В действующем кодексе упоминаются участники процесса, но их статус подробно не раскрывается, не обозначены пределы их возможностей в рамках процессуальных отношений, а в представленном на обсуждение проекте они четко прописаны. Более того, у граждан появляется несколько степеней защиты. После принятия нового процессуального КоАП в ряде случаев у граждан может появиться адвокат для защиты его интересов", - отметила она, добавив, что если раньше адвокат мог быть назначен человеку по решению суда за счет федерального бюджета только по уголовным делам, то теперь появится такая возможность и по административным.

"Это большое завоевание в части расширения возможностей граждан на получение бесплатной юридической поддержки", - убеждена сенатор.

Рукавишникова отметила, что есть позитивные новшества и в регулировании самого процесса привлечения к административной ответственности. Так, в действующем КоАП процедуры составления протокола, опроса участников правонарушения и другие были прописаны поверхностно. "Детального пояснения, каким образом это должно быть сделано, в каком формате, что допустимо, а что нет, какие возможности есть у участников рассмотрения и т. п. - всего этого не было. В частности, право участника ознакомиться с делом в действующем КоАП обозначено, но на практике известны случаи, когда привлекаемый к административной ответственности не мог подготовиться к полноценной защите, даже сделать ксерокопию материалов дела, сделать выписки. Это - также большая победа в плане защиты прав граждан", - подчеркнула она.

Порядок привлечения к ответственности

По словам сенатора, решено много практических вопросов в сфере применения нового кодекса. В частности, секретарь судебного заседания сейчас не рассматривается как полноценный участник административного процесса и не несет ответственности за качество протокола заседания. В проекте нового процессуального КоАП четко прописано, что секретарь судебного заседания несет персональную ответственность за допущенные ошибки и неточности.

Расширяются возможности привлечения к рассмотрению административных дел уполномоченных по правам граждан, детей и предпринимателей, например, если решается вопрос судьбы ребенка, у которого нет родителей, либо они находятся за рубежом. "Это очень важно в вопросах, связанных с выдворением из страны. И профессионально представлять интересы такого ребенка в процессе на законных основаниях некому. Теперь это будет также регламентировано в новом процессуальном КоАП", - пояснила она.

По словам Рукавишниковой, к тексту кодекса еще имеется целый ряд вопросов, которые требуют пристального изучения, в ближайшее время в Совете Федерации состоится мероприятие, где будет обсуждаться предложения регионов по совершенствованию проекта процессуального КоАП.

О проекте КоАП

Минюст 29 мая опубликовал для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов доработанный вариант проекта нового КоАП. Уточнялось, что он размещен для повторного публичного обсуждения. Согласно данной редакции, действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности увеличены не будут. Кроме того, расширяется практика вынесения предупреждений, а возможность оплатить половину штрафа распространится на все виды правонарушений, кроме грубых.

Первая редакция нового КоАП РФ была опубликована Минюстом в конце января и подверглась критике парламентариев за предусмотренное кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности. В Госдуме тогда заявили, что в таком виде новый КоАП принят не будет.