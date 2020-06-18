Путин показал журналистам, что находится за дверями его кабинета

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин впервые показал свой "секретный" кабинет в первом корпусе Кремля. Глава государства не проводит в этом помещении публичные встречи, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов.

Исключение Путин сделал во время интервью "Россия. Кремль. Путин", кадры которого были показаны в четверг в программе "Вести" на телеканале "Россия-1". Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. Он рассказал, что за дверью находятся еще несколько комнат: "Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - заметил глава государства. "Вы здесь, наверное, первые", - обратился Путин к журналистам, показывая кабинет.

Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки - подарки, направленные президенту; на стене кабинета - портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах.

Отвечая на вопрос, какая энергетика в Кремле, Путин признался: "Я даже не думаю об этом". Зато президент рассказал, что у него самого с подчиненными в Кремле "бывают и жесткие разговоры".

Полностью эксклюзивное интервью главы государства можно будет увидеть в воскресенье, 21 июня, на телеканале "Россия-1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" в 22.00.