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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ назвало неудачными заявления главы британского МИД по России

По версии Доминика Рааба, Россия и другие страны и негосударственные субъекты якобы пытались воспользоваться возможностями, которые создал коронавирус

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало не совсем удачными высказывания главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба о том, что Москва якобы использовала пандемию нового коронавируса в своих целях. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве, комментируя утверждения, с которыми глава Форин оффиса выступил ранее в четверг в интервью телеканалу Sky News.

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"Мы бы не стали характеризовать эти слова Доминика Рааба как заявление. Скорее, речь идет о не самой удачной реакции на явно провокационные вопросы интервьюера", - сказал российский дипломат.

"Россия и Великобритания едины в оценке пандемии коронавируса как общего вызова, бороться с которым лучше сообща. Обоюдный настрой на взаимодействие в деле борьбы с инфекцией был подтвержден не далее как 17 июня в телефонном разговоре первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Владимира Титова с государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон. Напомню также, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко 4 июня принял участие в Глобальном саммите по вакцинам. Приглашение к этому в Москву поступило от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - проинформировали в посольстве.

По версии Рааба, Россия и другие страны и негосударственные субъекты якобы пытались воспользоваться возможностями, которые создал коронавирус. Он также добавил, что это не оказало существенного влияния на качество ответных действий британского правительства на пандемию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Согласно последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 300 тысяч, а число летальных исходов - 42,2 тысячи.

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Мурашко, Михаил АльбертовичВеликобританияРоссияДжонсон, БорисРааб, ДоминикПандемия коронавируса нового типа
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