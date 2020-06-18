О разгроме нацизма и рассекречивании архивов. Тезисы статьи Путина в National Interest

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную истории Второй мировой войны.
Материал опубликован в журнале National Interest. 19 июня на сайте Кремля также появится версия на русском языке. ТАСС подготовил краткие тезисы этой статьи.
- СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии, написал Путин. Президент напомнил, что потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили почти 27 млн человек
- Все национальности СССР проявили единство, которое нацистам не удалось подорвать, подчеркнул он.
- За начало войны несли ответственность в той или иной степени все ведущие страны. Основными факторами, которые "предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм государств, трусость, политика умиротворение агрессора, который набирал силу, а также нежелание политических элит искать компромисс", отметил Путин.
- Президент заявил, что архивных документов, доказывающих наличие у Советского Союза плана напасть на Германию в превентивном порядке, не существует.
- Путин призвал все страны ускорить процесс рассекречивания архивов предвоенного и военного периодов. Россия готова к широкому международному сотрудничеству в этой области, отметил он.
- Путин назвал опасными проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов войны. Это грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско, подчеркнул Путин.
- Президент РФ призвал страны сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений.
- Саммит стран пятерки ООН - России, Китая, Франции, США и Великобритании подтвердит дух союзничества, отметил Путин.