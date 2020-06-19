Лавров заявил, что Россия будет отстаивать дейтонские и минские соглашения

БЕЛГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Россия намерена отстаивать выполнение дейтонских и минских соглашений и уважение международного права. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером сербов Боснии и Герцеговины (БиГ), сербским членом Президиума БиГ Милорадом Додиком.

"Сейчас много желающих пересмотреть и дейтонские соглашения, <...> и минские договоренности и многое другое. Очень показательно, что инициаторы таких попыток - это те самые страны, которые больше не говорят об уважении международного права, а говорят о соблюдении неких правил. Будем твердо отстаивать международную законность соглашений и призывать свято их соблюдать", - сказал он.

Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (более известное как дейтонское соглашение), подписанное 14 декабря 1995 года, положило конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами.

В Минске 12 февраля 2015 года при содействии глав "нормандской четверки" был подписан всеобъемлющий комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он предполагает не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.