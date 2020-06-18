Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

ТАСС, 18 июня. Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. По предварительной информации, это произошло в Санкт-Петербурге, другие подробности мне неизвестны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что осенью 2019 года Игнатьев был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. С мая текущего года проходил лечение в этом же городе. По предварительным данным, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.