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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Как сообщили в пресс-службе администрации главы республики, он умер в Санкт-Петербурге
Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев Сергей Карпухин/ТАСС, архив
Описание
Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
© Сергей Карпухин/ТАСС, архив

ТАСС, 18 июня. Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. По предварительной информации, это произошло в Санкт-Петербурге, другие подробности мне неизвестны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что осенью 2019 года Игнатьев был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. С мая текущего года проходил лечение в этом же городе. По предварительным данным, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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