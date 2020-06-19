В Благовещенске началась процедура избрания нового главы города

ТАСС, 19 июня. Благовещенская городская дума утвердила состав комиссии для отбора кандидатов на должность мэра Благовещенска, сообщается на сайте думы в пятницу. Полномочия действующего главы города Валентины Калиты истекут в июле.

"В июле 2020 года завершается срок полномочий действующего мэра города. В связи с этим на заседании Благовещенской городской думы принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра", - приводятся в сообщении слова председателя думы Елены Евглевской.

Депутаты утвердили состав комиссии для отбора кандидатов. В нее войдут десять человек, половину членов комиссии назначает губернатор Амурской области, вторую - выбирают депутаты гордумы. На первом заседании члены комиссии выберут из своего состава председателя, его заместителя и секретаря.

Заявления от кандидатов на должность мэра будут принимать до 9 июля. Отборочный конкурс пройдет в два этапа: на первом - проверят документы претендентов, на втором - их профессиональные и личные качества. После комиссия примет решение и представит несколько кандидатур депутатам думы для голосования.

Калита в июле 2015 года вступила в должность мэра Благовещенска. До этого более десяти лет она работала в разных должностях в администрации города, в правительстве Амурской области и в других структурах.