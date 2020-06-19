В АП заявили, что главной на голосовании по конституции будет легитимность, а не явка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Легитимность является приоритетом на предстоящем голосовании по поправкам к конституции, явка не так важна. Об этом в пятницу заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе выступления в Общественной палате РФ.

"Для нас в процессе голосования по поправкам в конституцию самое главное - это легитимность. Не так важны цифры явки, потому что сейчас лето, выход их карантина, да и вообще в целом за документы люди голосуют с меньшей охотой, чем за конкретного человека, - сказал Новиков. - Легитимность здесь очень важна, потому что это будет одно из исторических изменений, которые должны произойти".

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.