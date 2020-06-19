ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам на 13 сентября

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Центризбирком России назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным округам на единый день голосования 13 сентября 2020 года. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в пятницу.

"Назначить на 13 сентября 2020 года... дополнительные выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам", - говорится в постановлении комиссии.

Голосование на довыборах в Госдуму пройдет в четырех одномандатных округах: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), в Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и в Татарстане (Нижнекамский округ номер 28).

Всего в нижней палате парламента 450 мест. Официально избирательная кампания по довыборам в нижнюю палату парламента начнется после опубликования постановления ЦИК в "Российской газете".

Более 2 млн бюллетеней будет напечатано для проведения дополнительных выборов.

"ЦИК постановляет определить количество избирательных бюллетеней для голосования на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года", - говорится в документе. Согласно постановлению, для довыборов в Республике Татарстан будет изготовлено 480 тыс. бюллетеней (в том числе 25 900 для участков за пределами РФ), в Курской области - 480 400 бюллетеней, в Пензенской - 562 200 бюллетеней, в Ярославской - 524 900 бюллетеней.

В постановлении комиссии говорится, что бюллетени должны быть напечатаны не позднее 2 сентября.

Кроме того, Центризбирком постановил изготовить соответствующее количество специальных марок для защиты бюллетеней от подделок.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.