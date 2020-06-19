Число наблюдателей на голосовании по поправкам может превысить 500 тыс.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек, как ожидается, могут стать наблюдателями на голосовании по поправкам к конституции. Об этом заявил в пятницу руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на первом пленарном заседании Общественной палаты РФ седьмого состава.

"Если, например, самое большое количество наблюдателей до сих пор было на выборах президента РФ в 2018 году - было 288 тыс. человек, то сейчас у нас уже зарегистрировано больше 300 тыс. общественных наблюдателей, а планируется, что к дедлайну мы можем выйти на порог более 500 тыс. общественных наблюдателей", - сказал Новиков.

По его словам, такое число наблюдателей оправдано в связи с тем, что процесс голосования распределен по времени по санитарно-эпидемиологическим соображениям и будет длится с 25 июня по 1 июля.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.