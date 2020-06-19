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Голосование по поправкам в конституцию

Число наблюдателей на голосовании по поправкам может превысить 500 тыс.

Сейчас зарегистрировано больше 300 тыс. общественных наблюдателей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек, как ожидается, могут стать наблюдателями на голосовании по поправкам к конституции. Об этом заявил в пятницу руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на первом пленарном заседании Общественной палаты РФ седьмого состава.

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"Если, например, самое большое количество наблюдателей до сих пор было на выборах президента РФ в 2018 году - было 288 тыс. человек, то сейчас у нас уже зарегистрировано больше 300 тыс. общественных наблюдателей, а планируется, что к дедлайну мы можем выйти на порог более 500 тыс. общественных наблюдателей", - сказал Новиков.

По его словам, такое число наблюдателей оправдано в связи с тем, что процесс голосования распределен по времени по санитарно-эпидемиологическим соображениям и будет длится с 25 июня по 1 июля.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Теги
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