Памфилова разъяснила, для чего разработаны информационные материалы ЦИК

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в пятницу заявила, что информационные материалы ЦИК об общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции разработаны исключительно с целью информирования, их недопустимо использовать для агитации.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Стала поступать информация, что некоторые видеоматериалы, созданные иными организациями и транслирующиеся в ряде СМИ и интернете, содержат одновременно существенные элементы: логотип, динамическую заставку и информационные материалы ЦИК. И прямые призывы проголосовать за или против поправок", - сказала Памфилова.

По ее словам, информационные материалы ЦИК России "были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения". "И недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в агитации", - отметила глава ЦИК.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.