ЦИК: масштаб тестирования на коронавирус членов избиркомов зависит от ситуации в регионах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Масштаб тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции членов избирательных комиссий, которые будут задействованы на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома РФ его председатель Элла Памфилова.

Она напомнила, что ранее ЦИК и Роспотребнадзор в качестве одной из мер безопасности при проведении голосования предлагали максимальное тестирование членов комиссии и наблюдателей, в мае были выпущены соответствующие рекомендации. В связи с последующим изменением ситуации, которая, впрочем, "в регионах очень разная", рекомендации были откорректированы, 15 июня они были направлены в субъекты РФ, уточнила глава ЦИК.

"Мы от своих обещаний и намерений не отказываемся, просто считаем, что это [тестирование] надо делать по согласованию с местными санитарно-эпидемиологической службами, исходя из ситуации", - пояснила Памфилова.

В этой связи, по ее словам, "в целом ряде регионов такое тестирование предусмотрено полностью, стопроцентное". В частности, уточнила глава комиссии, речь идет о Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайском крае, Чувашии, Забайкальском крае.

При этом она оговорилась, что тестирование будет добровольным для членов избиркомов. "Конечно, это дело добровольное, если кто-то откажется, мы его заставлять не будем", - заверила Памфилова. Кроме того, добавила она, в ряде регионов предусмотрено тестирование "только членов избиркомов старше 60-65 лет".

Голосование по поправкам в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.