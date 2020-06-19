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Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Путин не считает, что может манипулировать Трампом - Песков.

Песков заявил, что не знает о мнении Путина по теме отмены осуждения пакта СССР и Германии
В конце мая депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму соответствующий законопроект
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