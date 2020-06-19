Песков заявил, что не знает о мнении Путина по теме отмены осуждения пакта СССР и Германии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о какой-либо позиции Владимира Путина по вопросу об отмене осуждения Россией пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году.

"Мне неизвестно о существовании какой-то позиции в плане отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа, я не располагаю такой информацией", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как президент РФ относится к соответствующему законопроекту, находящемуся сейчас в Госдуме.

В конце мая депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект "О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года №979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". Документ размещен в парламентской базе проектов законов, он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Как отметил автор проекта в пояснительной записке, постановление об осуждении пакта "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".