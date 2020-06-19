В СПЧ считают, что поправки к конституции выведут РФ в лидеры среди социальных государств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС./ Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что предлагаемые поправки к Конституции РФ усилят главный закон, выведут страну в лидеры среди социальных государств. Об этом он заявил в пятницу, выступая на первом пленарном заседании VII состава Общественной палаты РФ.

"Сейчас мы делаем добавки в конституцию, усиливаем нашу конституцию. Сегодня у нас есть возможность практически стать лидерами в отстаивании идей социального государства, в попытке совместить систему рыночную и в то же время те права человека, которые в полной мере были бы реализованы, имея в виду наш недавний советский опыт. Нельзя забывать об этом опыте", - сказал Фадеев.

Он отметил, что именно Советский Союз внес главный вклад в создание концепции социального государства в развитых европейских странах. "Не было бы Советского Союза, не было бы никакого социального государства на Западе, они вынуждены были начать это делать", - сказал Фадеев.

Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.