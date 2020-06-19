Глава Тамбовской области Никитин подал документы для участия в выборах губернатора

ТАМБОВ, 19 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Тамбовской области Александр Никитин подал документы в региональный избирком для регистрации на участие в выборах главы региона. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее делегаты конференции регионального отделения "Единой России" по результатам тайного голосования окончательно утвердили выдвижение Александра Никитина на выборы главы региона, которые пройдут 13 сентября.

"Сегодня Александр Никитин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Никитина вновь пойти на выборы губернатора Тамбовской области.

Никитин родился в 1976 году в Мичуринске. Он был назначен врио главы администрации Тамбовской области в мае 2015, в сентябре того же года одержал победу на выборах.