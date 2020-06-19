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Голосование по поправкам в конституцию

Партия пенсионеров: поправки в конституцию помогут улучшить пенсионное обеспечение

В партии призвали принять самое активное участие в голосовании

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия пенсионеров считает, что поправка в статью 75 конституции, которая в том числе предусматривает ежегодную индексацию пенсий, закладывает фундамент для совершенствования системы пенсионного обеспечения в РФ. Соответствующее заявление партии поступило в ТАСС в пятницу.

"Главная цель Партии пенсионеров - последовательно и твердо защищать права старшего поколения. Поэтому мы призываем граждан нашей страны принять самое активное участие в голосовании по внесению поправок в действующую Конституцию РФ. Партия пенсионеров считает, что поправки в статью 75 главного документа страны заложат фундамент для последующего совершенствования действующей системы пенсионного обеспечения", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что основой современной государственной идеологии должна стать "идея социальной справедливости". "Главным носителем и хранителем высоких идейно-нравственных принципов может быть только старшее поколение, которое сберегло коллективистские ценности, унаследованные от советской эпохи, а потому ясно осознает необходимость общественного единства во имя успешного развития нашей страны", - сказано в сообщении.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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