Слуцкий считает статью Путина призывом к сотрудничеству для сохранения миропорядка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авторская статья президента РФ Владимира Путина, опубликованная в журнале The National Interest, по сути является приглашением других стран к сотрудничеству с целью сохранения миропорядка и общей исторической памяти, борьбы со всеми проявлениями ксенофобии. Такое мнение в пятницу в своем телеграм-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нам бы очень хотелось, чтобы статья получила достойную, а не неверно истолкованную оценку среди стран - союзниц по антигитлеровской коалиции и всех тех европейских государств, которые были освобождены от фашизма ценою жизни советских солдат. По сути - это протянутая рука к сотрудничеству во имя сохранения нашей общей исторической памяти, во имя недопущения возрождения нацизма и любых других форм ксенофобии или расовой дискриминации, во имя сохранения миропорядка, сформированного по итогам Второй мировой войны", - написал Слуцкий.

По его мнению, показательной станет реакция "иностранных партнеров на призывы российского президента к открытию архивов довоенного периода".

Слуцкий подчеркнул, что "приведенные новые факты о действиях и роли ряда западных лидеров, спровоцировавших Гитлера на полномасштабные военные действия, заслуживают отдельного внимания". "Они не должны замалчиваться впредь. Искренне уверен, что статья Владимира Владимировича должна дополнительно изучаться всеми, в том числе подрастающим поколением по всему миру, чтобы память и правда о самой кровопролитной войне в истории человечества была сохранена", - резюмировал глава думского комитета.

Президент России Владимир Путин опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке.