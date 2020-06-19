В ЦИК исключили возможность двойного учета граждан на голосовании по конституции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Центризбирком РФ гарантирует, что в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции не будет возможности двойного учета граждан. Об этом в пятницу заявила журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в ходе семинара в Общественной палате РФ.

"Мы полностью гарантируем отсутствие какой-либо возможности двойного счета, двойного голосования. И участковые комиссии будут освобождены от необходимости заглядывать в какие-то сводные ведомости, реестры", - сказала Гришина.

"В едином списке участников голосования уже отмечено, что гражданин, включенный в список, исключен в связи с тем, что подал заявление о голосовании по месту нахождения или на дистанционное голосование", - пояснила она.

Процесс учета голосующих будет прозрачным как для участковых комиссий, так и для наблюдателей, заверила Гришина.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.