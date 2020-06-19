Комитет Думы внес проект постановления об отмене правчаса с Котяковым

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в пятницу внес в Госдуму проект постановления об отмене правительственного часа с участием министра труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, который запланирован на 8 июля. Текст постановления размещен в думской электронной базе.

Соответствующие изменения предлагается внести в план проведения правчасов в ходе весенней сессии 2020 года, которая продлится до 2 августа. Министр должен был выступить 8 июля с докладом на тему "О ходе реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции".

Изначально правчас с Котяковым был запланирован на 24 июня, однако депутаты перенесли его на июль в связи с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении 24 июня нерабочим днем и проведении военного парада и артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.