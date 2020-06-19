{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

Володин: поправки к конституции позволят России противостоять вмешательству в ее дела

Так спикер Думы отреагировал на доклад Венецианской комиссии о поправках

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, вынесенные на общероссийское голосование, оградят страну от решений международных организаций, способствующих вмешательству в ее внутренние дела. Об этом в интервью программе "Парламентский час" на канале "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На эту тему
Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела", - напомнил Володин, комментируя доклад Венецианской комиссии о поправках к Конституции РФ. Слова спикера приводит думская пресс-служба.

"Противостоять подобным указаниям можно только приняв норму основного закона, определяющую его приоритет", - добавил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
В ЦИК исключили возможность двойного учета граждан на голосовании по конституции
Как отметили в комиссии, процесс учета голосующих будет прозрачным как для участковых комиссий, так и для наблюдателей
Читать полностью