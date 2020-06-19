Володин: поправки к конституции позволят России противостоять вмешательству в ее дела

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, вынесенные на общероссийское голосование, оградят страну от решений международных организаций, способствующих вмешательству в ее внутренние дела. Об этом в интервью программе "Парламентский час" на канале " Россия-24 " заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

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"Недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела", - напомнил Володин, комментируя доклад Венецианской комиссии о поправках к Конституции РФ. Слова спикера приводит думская пресс-служба.

"Противостоять подобным указаниям можно только приняв норму основного закона, определяющую его приоритет", - добавил Володин.