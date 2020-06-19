Посол РФ в Эстонии надеется, что статья Путина заставит власти переосмыслить историю войны

ТАЛЛИН, 19 июня. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Статья президента России Владимира Путина об истории Второй мировой войны должна стать лишним поводом для властей Эстонии задуматься об оценках того периода. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, высказал в пятницу посол РФ в этой балтийской республике Александр Петров.

"Рассчитываем на то, что эта статья станет еще одним поводом в первую очередь для эстонской политической элиты лишний раз задуматься в отношении оценок того периода и, может быть, внести какие-то коррективы в их подходы к этим вопросам", - заявил он.

По словам посла, в настоящее время сотрудники диппредставительства рассылают текст статьи эстонским политикам. "В том числе направляем ее руководству страны - и президенту, и премьер-министру, и в парламент Эстонии, и представителям деловых кругов, распространяем в дипкорпусе", - добавил Петров.

Как отметил Александр Петров, статья президента РФ дает возможность спокойно и без ангажированности взглянуть на события, которые привели к началу Второй мировой войны.

"Президент не случайно подчеркнул, что он не намерен инициировать какие-то новые битвы на информационном поле, - отметил посол. - Он призывает в спокойном ключе, в том числе с привлечением историков, посмотреть на события предвоенного времени, попытаться разобраться, как стала возможна эта крупнейшая катастрофа ХХ века, унесшая жизни более 50 млн человек".

"Хотелось бы, чтобы в таком же спокойном ключе, без идеологической или политической ангажированности на эту статью посмотрели и здесь, в Эстонии, - добавил дипломат. - Но первая реакция, в частности министра иностранных дел Эстонии [Урмаса Рейнсалу], не вызывает в этом плане оптимизма, поскольку он уже заявил, что осуждает заявление нашего президента по тому, что касается ситуации с прибалтийскими странами в тот период".

Вызов посла РФ в МИД Эстонии

Александр Петров заявил, что 18 июня у него состоялась беседа в МИД Эстонии, которая практически полностью была посвящена обсуждению в Госдуме законопроекта "О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года".

"Эстонская сторона весьма обеспокоена намерением инициаторов этого законопроекта защитить советско-германский договор о ненападении, - отметил посол. - Я нового ничего не услышал".

На встрече в МИД Эстонии Петров также повторил разъяснения о том, что аналоги таких договоров о ненападении имелись в те времена с Германией у ряда стран в Европе, от Польши и вплоть до прибалтийских стран.

"Это была обычная для того времени практика, - отметил посол. - Я даже высказал сожаление, что наша встреча не состоялась на следующий день, после выхода в свет статьи нашего президента, где эстонская сторона могла бы познакомиться с нашими последними, самыми свежими оценками того, что происходило в предвоенный период".

Российский посол также обратил внимание на то, что 18 июня российские послы во всех трех балтийских стран были приглашены в МИД для обсуждения советско-германского договора о ненападении. "Я понимаю, что это была скоординированная акция, и здесь мы видим настрой наших прибалтийских соседей действовать по таким вопросам в едином ключе", - отметил Петров.

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.