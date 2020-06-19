Главой Черкесска избран бывший заммэра города Алексей Баскаев

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Городская дума Черкесска на заседании в пятницу избрала на должность мэра города Алексея Баскаева, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации, сообщили в мэрии корреспонденту ТАСС.

"Депутаты утвердили единогласно Баскаева", - сообщила собеседница агентства, отметив, что в заседании участвовали 28 депутатов.

Кроме Баскаева на пост мэра города претендовали экс-депутат парламента республики Ахмат Эбзеев и начальник мобилизационного отдела мэрии Михаил Кравцов.

С 12 по 25 мая в комиссию поступили заявления от пяти претендентов. За полчаса до окончания срока один из претендентов, Назир Сурхаев, отказался от участия в конкурсе. Комиссия проверила документы на комплектность у оставшихся четверых претендентов 26 мая, в ходе проверки из-за нарушения комплектности документов выбыл еще один участник, Марат Беков. В списке кандидатов остались экс-депутат парламента республики Ахмат Эбзеев, и.о. мэра Черкесска Алексей Баскаев и начальник мобилизационного отдела мэрии Михаил Кравцов, во втором этапе конкурса они представили проект по развитию города и ответили на вопросы, связанные со знанием федеральных законов и муниципальных правовых актов.

Алексей Баскаев родился 16 июля 1983 года в городе Черкесске. После окончания школы в 2000 году поступил на экономический факультет Карачаево-Черкесской государственной технологической академии. По завершении обучения в 2005 году получил диплом о высшем образовании по специальности "Финансы и кредит", в 2007 году получил диплом о высшем образовании по специальности "Юриспруденция". Свою трудовую деятельность начал в сентябре 2003 года, работал старшим лаборантом кафедры БЖД Карачаево-Черкесской государственной технологической академии. До назначения первым заместителем мэра Черкесска работал помощником главы КЧР - руководителя секретариата главы КЧР.

С декабря 2011 года должность мэра Черкесска занимал Руслан Тамбиев, в мае текущего года он был назначен на должность первого вице-премьера республики.