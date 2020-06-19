Россия и Вьетнам подписали план сотрудничества в области информационной безопасности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам в пятницу подписали в Ханое План реализации основных направлений двустороннего сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности.

"Принятие данного документа придаст еще большую практическую направленность сотрудничеству России и Вьетнама в указанной области, - указывается в сообщении МИД РФ. - План предусматривает конкретные мероприятия по реализации ключевых положений подписанного 6 сентября 2018 года профильного двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве, которое заложило организационные и правовые основы для совместного противодействия нарастающим угрозам информационной безопасности обоих государств".

В МИД РФ подчеркнули, что документ позволит ведомствам двух стран активизировать взаимодействие в вопросах обеспечения национальной и международной информационной безопасности.