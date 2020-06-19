Москва и Минск намерены тесно сотрудничать по ситуации с ДОН на конференции 6 июля

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия намерены тесно сотрудничать по проблематике Договора по открытому небу (ДОН), в том числе при обсуждении ситуации с участниками соглашения на запланированной на 6 июля конференции. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров отметил, что Москва и Минск едины в позиции, что выход США из ДОН наносит ущерб глобальной безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями. "Обменялись мнениями по проблематике стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Дали негативную оценку анонсированному выходу Соединенных Штатов из ДОН. Мы едины в том, что наряду с разрушением Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот шаг наносит ущерб глобальной безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями", - сказал глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на то, что Россия и Белоруссия составляют единую группу государств-участников в рамках ДОН. "Мы не заинтересованы в обострении международной обстановки, нацелены на равноправный диалог без ультиматумов, без голословных обвинений и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга. Условились тесно сотрудничать по проблематике ДОН, исходя из приоритетности задачи обеспечения безопасности Союзного государства. С этих позиций будем работать на созываемой 6 июля чрезвычайной конференции государств - участников ДОН", - отметил глава МИД РФ.

Министр рассказал, что на переговорах было уделено внимание отношениям с Евросоюзом и США, расширяющейся деятельности НАТО в непосредственной близости от границ РФ и Белоруссии, прежде всего в Прибалтике и Польше. "Такие действия альянса носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.