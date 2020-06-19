Лавров: поправки в Конституцию РФ абсолютно легитимны с точки зрения международного права

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ относительно приоритета национального законодательства абсолютно легитимны с точки зрения международного права. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Минске, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если брать ЕСПЧ, целый ряд стран, которые себя причисляют к развитым демократиям, такие как Германия, Великобритания, ряд других, в их законодательствах есть аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат соответствующей конституции, - сказал он, комментируя доклад Венецианской комиссии о поправках к Конституции РФ.

"Я даже не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права", - добавил министр.

Лавров напомнил, что поправка в статью 79 основного закона, вынесенная на всенародное голосование, нацелена на то, "чтобы обеспечивать выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ".

"Международные обязательства на Россию накладывают международные договоры, которые Россия добровольно подписывает после того, как завершились переговоры над их проектами и мы убедились в том, что баланс интересов обеспечен, - подчеркнул министр. - Все то, что ратифицировано РФ на основе конституции остается нашими международными обязательствами".

Как заявил глава МИД РФ, в последние годы западные страны в рамках Организации по запрещению химического оружия в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия наделили технический секретариат организации "функциями установления вины, каковые принадлежат прерогативам Совбеза ООН". "В том виде, в котором сейчас наши западные коллеги пытаются навязывать расследование инцидентов по своим лекалам, не предусмотренным конвенцией, мы, конечно же, сотрудничать не будем. Если кто-то будет нас упрекать, что мы ратифицировали договор и его не выполняем, то как раз мы будем здесь в ином положении, мы будем в положении добросовестного участника договора. А те, кто грубо нарушил предусмотренные конвенцией процедуры, они будут среди нарушителей", - пояснил Лавров.

О докладе Венецианской комиссии

Согласно распространенному в четверг докладу, касающемуся поправок к Конституции РФ, Венецианская комиссия считает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязательными для выполнения государствами Совета Европы. В тексте отмечается, что комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека. Теперь же, считают в комиссии, эти полномочия будут усилены предлагаемой поправкой к статье 79 Конституции РФ, которая предусматривает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву, действующим при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в СЕ. В задачи комиссии входит анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права.