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Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили развитие взаимодействия ОДКБ с СНГ, ШОС и ООН

На встрече также поднималась тема реализация соглашений, достигнутых на состоявшемся в мае онлайн-заседании Высшего евразийского экономического совета
'ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в пятницу на пресс-конференции о том, что обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем укрепление сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с СНГ, ШОС и ООН.

"В этом году Россия является председателем в ОДКБ, и мы сегодня говорили о приоритетах российского председательства, включая развитие взаимодействия ОДКБ с СНГ, ШОС и ООН", - сказал Лавров.

По его словам, на встрече также поднималась тема реализация соглашений, достигнутых на состоявшемся в мае онлайн-заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Обменялись оценками итогов видеоконференции глав правительств СНГ, Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, СМИД ОДКБ, которые также состоялись в прошлом месяце", - резюмировал Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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