Лавров: сроки подготовки соглашения по визам между РФ и Белоруссией далеки от рекорда ЕС

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Важность подписанного соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз настолько велика, что вопрос о затянувшихся сроках его подготовки выглядит некорректным, к тому же рекорд задержки принадлежит, скорее, Европейскому союзу. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Это совсем не рекорд задержки между подготовкой и подписанием, - отметил он. - Рекордом является, скорее, история переговоров о том, чтобы Евросоюз, наконец, стал участником Европейской конвенции о правах человека и участником Европейского суда по правам человека. Вот эта история является рекордной".

"Не думаю, что корректно вообще ставить вопрос о том, почему тот или иной дипломатический процесс занимает то или иное время, - продолжил министр. - Наверное, лучше разбираться с более конкретными вопросами, которые возникают. Мы подписали очень важный документ, он подлежит ратификации. Он отвечает интересам укрепления Союзного государства через облегчение процессов, которые наши страны, наши народы связывают".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что упомянутое соглашение отвечает также интересам "европейских и других стран, чьи граждане путешествуют и по территории РФ, и по территории братской Белоруссии". По его словам, оно отвечает и интересам дипломатов, аккредитованных одновременно в Москве и Минске. "Поэтому здесь я бы все-таки видел очень большой позитивный шаг, а не пытался выискивать какие-то сомнительные истории", - резюмировал Лавров.

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали в пятницу соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Ранее в тот же день президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили "удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз".

Соглашение планировалось подписать 13 декабря 2018 г. на заседании Совета министров Союзного государства, однако было отложено, так как Белоруссия не успела завершить соответствующие внутригосударственные процедуры. Позднее это было сделано, и президент Белоруссии заявил, что в окончательном варианте проекта учтены все пожелания сторон. До настоящего времени продолжались двусторонние консультации по этому вопросу.